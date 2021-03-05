محاكمة ناهبي صفقات كورونا

القضاء لا يعترف بتعليمات ״الشفوي״ ويحاسب المتلاعبين بالمال العام

شرعت محاكم جرائم الأموال في فتح الملفات، التي كانت محط دعاوى هيآت تعنى بحماية المال العام، بخصوص شبهة التلاعب في صفقات “كورونا”، أبرزها سجلت في جهة الرباط سلا القنيطرة والجهة الشرقية.

وتم الاستماع، الأسبوع الماضي، إلى رئيس مجلس إقليمي بجهة الرباط سلا القنيطرة، حول تبديد نحو 900 مليون في صفقات كورونا، خصوصا المتعلقة بمواد التعقيم والقفة، التي سيطرت عليها شركة واحدة، مقربة من شقيق زوجته.

ورفض عمال في العديد من الجهات والأقاليم، السماح لرؤساء مجالس الأقاليم والعمالات القيام بتحويلات مالية من فصل إلى فصل، من أجل شراء مواد تعقيم لفائدة جماعات محلية، قامت بالعملية نفسها، ولا تحتاج إلى مساعدات.

وحاول بعض كبار المنتخبين، الذين يقودون مجالس إقليمية وعمالات، استغلال جائحة كورونا، للقيام بتحويلات مالية، في أفق إبرام صفقات مشبوهة مع شركات محظوظة، لشراء وتوفير لوازم التعقيم، وتوزيعها على الجماعات الواقعة في نفوذ الإقليم.

وأحبط عامل من عمال جهة الرباط سلا القنيطرة، محاولة رئيس إقليمي، حاول القيام بتحويل 700 مليون دفعة واحدة، وبرمجتها لشراء لوازم التعقيم، قبل أن يتصدى له المسؤول الأول عن الإقليم، بمعية أعضاء لجنة المالية، الذين رؤوا في ذلك، تبديدا للمال العام، وتلاعبا به، خصوصا أن الجماعات التابعة للإقليم نفسه، لم تطلب مساعدة من المجلس الإقليمي، وأنها برمجت من ميزانيتها، اعتمادات مالية، لشراء ما يكفيها من مواد التعقيم.

وإذا كان الولاة والعمال قد تصدوا لرؤساء مجالس إقليمية، ومنعوهم من تمرير صفقات التعقيم الغامضة، التي كانت ستلتهم الملايير، فإنهم في المقابل، سمحوا بتحويلات مالية من أجل توفير “القفة” للفقراء والمحتاجين، بيد أن بعض المنتخبين “الكبار”، الذين تعودوا على “ميمي”، استغلوا الفرصة، وأجواء جائحة “كورونا”، ليغدقوا على ممولين من أصدقائهم المقربين، بامتيازات لا حصر لها، ومنحهم المزيد من “أوامر بالشراء” الدسمة، لكن “عاقبتهم” كانت هي المثول أمام القضاء.

واستغل رؤساء جماعات الظرفية، والتعليمات الشفوية، التي وصلتهم من الولاة والعمال، بعد تأخر الحكومة في توزيع التعويضات الشهرية على الفقراء، ليفعلوا ما يشاؤون في المال العام، معتقدين أن الحساب لن يطولهم، وأن جائحة كورونا ستعفيهم من زيارات المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو قضاة المجالس الجهوية للحسابات، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أسئلة القضاء الذي لا يعترف بلغة “التعليمات”.

عبد الله الكوزي