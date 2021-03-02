إقالة الرميلي إشاعة

تداول ناشطون على موقع التواصل “فيسبوك”، إشاعة مفادها إقالة وزارة الصحة لنبيلة الرميلي، المديرة الجهوية للصحة فجهة الدار البيضاء سطات، وهو خبر عار من الصحة.

وحسب مصادر الصباح، فإن لجنة مراقبة تابعة لوزارة الصحة، حلت بالبيضاء أخيرا، بغية التحقيق في نزاع حاد بين مديرة مركز تحاقن الدم، وطبيبة، وأن غرض زيارتها لا علاقة له بإقالة الرميلي من مهامها.

وأوضحت المصادر نفسها، أن التحقيق تم بناء على شكاية، تقدمت بها مديرة المركز، تجاه الطبيبة، ولا علاقة للرميلي بالمسألة.

وفي السياق نفسه، فإن مصادر الصباح أكدت أن سياسيين هم من كانوا وراء نشر الإشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب مجهولة، على أن تنزل وزارة الصحة تكذيبا لها في الساعات القليلة المقبلة.

‌