البدوي تصور أول كليب لألبومها

قالت المغنية جميلة البدوي إنها تحضر لألبوم غنائي جديد، ستفرج عنه قريبا، مؤكدة أنها في إطار الاستعداد لعملها الجديد، خضعت لجلسة تصوير خاصة، اعتمدت فيها على “لوك” مختلف وغير مسبوق بالنسبة إليها.

وأوضحت البدوي في حوار مع “أي تي بالعربي”، أن ألبومها الجديد سيتضمن 8 أغان، ستطرحها بشكل تدريجي، قبل أن تضيف أنه سيتكون من 3 أغان مغربية وأغنيتين خليجيتين، بالإضافة إلى أغان مصرية.

ومن بين المعلومات التي قدمتها البدوي، أنها تفكر في تصوير أول أغاني ألبومها على طريقة فيديو كليب، ويتعلق الأمر بأغنية مغربية، على أن تصور في المرحلة الموالية فيديو كليب لأغنية خليجية.

وفي سياق متصل، تعد أغنية “الغرام عياني”، آخر أغنية أصدرتها البدوي، قبل أكثر من سنة، والتي طرحتها على القناة الرسمية على شركة “روتانا”، التي تكلفت بإنتاج الاغنية، وهو العمل الذي حقق نسب مشاهدة مهمة بعد أيام قليلة من طرح، إذ فاق عدد المشاهدات أكثر من 7 ملايين مشاهدة.

إ. ر