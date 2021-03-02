الوكالة الوطنية للموانئ…تحسن طفيف في رقم المعاملات

بلغ رقم معاملات الوكالة الوطنية للموانئ أزيد من 2.05 مليار درهم إلى غاية دجنبر 2020 ، بارتفاع طفيف بنسبة 0.05 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وأشارت الوكالة الوطنية للموانئ في بلاغ حول مؤشراتها المالية إلى أنه تم تسجيل هذا التحسن على الرغم من الظرفية الوبائية التي ميزت سنة 2020.

وأضافت أن استثمارات الوكالة الوطنية للموانئ برسم الربع الأخير من سنة 2020 حققت مستوى 481 مليون درهم، وذلك بانخفاض يقدر ب 726 مليون درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.

في المقابل بلغ حجم رواج الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ مستوى 21.9 مليون طن في الربع الأخير من سنة 2020 ، وهو المستوى نفسه المسجل تقريبا في الفترة نفسها من سنة 2019 (ناقص 0.3 في المائة) ، مما سمح بتحقيق رقم معاملات فصلي يقدر ب483 مليون طن .