صحيفة إيطالية…المغرب يتفوق على أوروبا في تلقيح سكانه ضد كورونا

كتبت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، اليوم (الثلاثاء)، أن المغرب تفوق على فرنسا وإيطاليا وعلى جميع البلدان الأوروبية في تلقيح سكانه ضد وباء كوفيد-19 .

وأضافت الصحيفة، في مقال بعنوان “التطعيم : المغرب أفضل من إيطاليا وفرنسا”، أن هذا التفوق جعل المملكة ترتقي إلى مرتبة متقدمة في التصنيف العالمي من حيث عدد التطعيمات والتي شملت أكبر نسبة من سكان هذا البلد الإفريقي مقارنة بجميع البلدان الأوروبية.

وأوضحت “كورييري ديلا سيرا”، التي تعتبر الصحيفة الأكثر شهرة في إيطاليا ، أن عدد الملقحين في المغرب تجاوز 3 ملايين مستفيد من التلقيح، أي حوالي 10 في المئة من ساكنة هذا البلد إلى حدود 27 فبراير، مقابل تطعيم 7.1 في المائة من الإيطاليين و 7.3 من الألمان و 6.9 من الفرنسيين.

وأبرزت أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان أول مغربي يتم تطعيمه في 28 يناير الماضي ليعطي بذلك القدوة للجميع.

وسجلت أن “الحملة الصحية الناجحة” جعلت المغرب يمثل لوحده 94 في المائة من عدد الأشخاص الملقحين في القارة الأفريقية بأسرها.

وذكرت أن المغرب استخدم اللقاح الصيني “سينوفارم” إلى جانب لقاح “أسترازينيكا”، البريطاني والهدف هو تطعيم 80 في المائة من السكان البالغين بحلول نهاية أبريل المقبل، مسجلة أن المغرب “بدأ يقطف ثمار حملة التطعيم الناجحة”، إذ تم تسجيل 416 حالة إصابة جديدة بالفيروس و 7 وفيات.