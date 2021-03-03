أمير: لم أخطط للتمثيل

فاجأ المغني إيهاب أمير، جمهوره، وأعلن ولوجه عالم التمثيل من خلال مسلسل يحمل عنوان “السر القديم”، مازال في مرحلة التصوير. وقال أمير في دردشة مع “الصباح”، إن فريق العمل اتفق معه في بادئ الأمر على أداء “جينيرك”، قبل أن يقترح عليه أن يجسد دورا فيه، وهو الأمر الذي وافق عليه، سيما بعدما اطلع على تفاصيل الشخصية. في ما يلي التفاصيل:

ولجت بشكل مفاجئ عالم التمثيل، كيف حصل؟

لم أخطط للأمر، إذ أن دخولي عالم التمثيل كان صدفة. فقد كان من المقرر أن أقدم “جينيرك” مسلسل يحمل عنوان “السر القديم”، إلا أن فريق العمل اقترح علي تجسيد أحد الادوار في المسلسل، ووافقت على ذلك.

كيف اقتنعت بفكرة التمثيل؟

بكل صراحة، وخلال جلسات العمل التي جمعتني بفريق عمل المسلسل في إطار التحضير للأغنية الخاصة بالعمل، طرح موضوع مشاركتي فيه، ودخول عالم التمثيل، لكنني طلبت في بادئ الأمر الاطلاع على تفاصيل الدور والشخصية، حتى أتأكد من أنه يمكنني تجسيدها دون أي مشكل.

بعدما حصلت على تفاصيل الشخصية، وبأنني سأجسد دور شاب يحلم بأن يصير مغنيا معروفا في الساحة الفنية، وافقت على خوض التجربة، وانضممت إلى فريق العمل، وبالتالي صرت مكلفا بتقديم “الجينيريك” وأيضا من فريق التمثيل.

هل أت متخوف من هذه التجربة، سيما أنها الأولى في مسيرتك الفنية؟

هناك بعض العوامل التي تجعلني مسيطرا على تخوفي، منها أنني، استفدت، من خلال تجربتي في برنامج ستار أكاديمي، من ورشات مكثفة في التمثيل، وهي الورشات التي راكمت من خلالها بعض المهارات التي استغللتها أيضا خلال تصوير فيديوهات كليبات الأغاني التي طرحتها. كما حرصت على الاستفادة من تجربة “كوتش” في هذا المجال، والذي سيرافقني خلال تصوير مشاهدي في المسلسل، والذي يقدم لي المساعدة من أجل تقمص الدور على أكمل وجه.

إضافة إلى ذلك، أعتبر نفسي محظوظا، لأنني سأدخل عالم التمثيل من خلال عمل يجمع أبرز الأسماء في الساحة الفنية، إذ أن المسلسل يعرف مشاركة فاطمة الزهراء بناصر، وكمال كاظمي، وعبد الإله عاجل، وسعد موفق، وجلال قريوا وآخرين.

وماذا عن مجال الغناء، هل ستعود إلى جمهورك بعمل جديد؟

أشتغل على مشروع “ميني ألبوم”، يتكون من 6 أغان، وأفكر في أطرح أغنية كل شهرين. ومن بين المفاجآت التي يحملها الألبوم، أنه سيتضمن أغنية مصرية، إذ أرى أنه حان الوقت أن أطل على جمهوري بأغنية بهذه اللهجة، سيما أنني كنت حريصا على إعطائها حقها، وأن تكون في المستوى، والأكيد أنني سأقدمها هدية لجمهوري في العالم العربي. وفي الوقت الراهن، مازالت في مرحلة اختيار أغاني الألبوم، إذ توصلت بمجموعة كبيرة من الأعمال، وغالبا سأفرج عن تفاصيل هذا العمل في أقرب وقت ممكن.

أجرت الحوار: إيمان رضيف