اعمارة يزور سد “دار خروفة” وورش سد “خروب”بالعرائش

قام عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أمس (الإثنين)، بزيارة لسد “دار خروفة” وورش سد “خروب” بإقليم العرائش، اللذين يندرجان في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2027-2020.

وأوضح اعمارة أن “دار خروفة” يعتبر واحدا من أكبر سدود جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وتبلغ طاقته التخزينية 480 مليون متر مكعب، مسجلا أن هذه الزيارة شكلت مناسبة للاطلاع على وضعية باقي السدود بالجهة، وكذا التجهيزات المائية التي تزود مختلف مدنها.

وأضاف اعمارة، أن هذه الزيارة شكلت أيضا مناسبة لتقديم مشروع سد بني منصور وكذا السدود التي ستنجز بالمناطق المحيطة به والتي ستمكن من نقل مياه منطقة الغرب نحو حوض ملوية، مشيرا إلى أن الجهة تتوفر على سدود كبرى وتجهيزات مائية متناسقة تعكس هذا التضامن الذي سيتم إرساؤه بين الجهة وحوض ملوية.

ويتكون المشروع المستقبلي للمركب المائي لبني منصور، المندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2027-2020، من ثلاثة سدود هي سد بني منصور وسد دار ميمون وسد بوحمد، بطاقة تخزين إجمالية تصل إلى 1350 مليون متر مكعب، إضافة إلى المنشآت الخاصة بنقل المياه نحو الشرق، ويهدف إلى تزويد المناطق المتوسطية والشرقية بالماء الصالح للشرب، فضلا عن تعزيز السقي بحوض ملوية السفلى.