“لالة العروسة” على “الأولى”

سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (السبت)، على موعد مع “البرايم” الثاني من برنامج “لالة العروسة” في نسخته 15.

وتعرف مشاهدو البرنامج، الذي تشرف على تقديمه الممثلة هدى الريحاني، في “البرايم” السابق على الأزواج المشاركين في النسخة الحالية، ويتعلق الأمر بسبعة أزواج، يمثلون عددا من المدن.

ويتوقع أن يدخلوا الأجواء، ابتداء من “البرايم” الثاني في منافسة قوية لضمان الوصول إلى المراحل النهائية من البرنامج، والفوز بلقب “لالة العروسة 2021″.

وجرت العادة أن تمنح لـ”الكوبل” المتوج، جوائز مهمة، منها شقة ورحلة مدفوعة التكاليف، بالإضافة إلى إحياء عرس أسطوري.

يشار إلى أن الشركة المكلفة بتنفيذ إنتاج البرنامج، أحيت زفاف “الكوبل” المتوج في النسخة السابقة، ويتعلق الأمر بممثلي البيضاء، إلى أن مسؤولي قناة “الأولى” تراجعوا، في آخر لحظة، عن بث حفل الزفاف، وهو ما طرح الكثير من التساؤلات، سيما أنها أعلنت عن ذلك، وكشفت بعض تفاصيل الحفل.

إ.ر