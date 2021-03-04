إيقاف أفراد شبكة للهجرة السرية

علم لدى ولاية أمن طنجة، أن فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة، أوقفت، الخميس الماضي، ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد والنصب عن طريق الوعد بالتهجير السري.

وأفاد المصدر ذاته، أن العملية أنجزت بتنسيق مع مصالح الأمن بمفوضية الشرطة بسوق السبت، التابعة للأمن الإقليمي للفقيه بن صالح، وتمت على ضوء شكاية تقدمت بها فتاة بالمدينة نفسها، تفيد تعرضها لسرقة مبلغ مالي تحت التهديد بسلاح أبيض، حين حضرت إلى طنجة في وقت سابق إثر اتفاق مع أحد الموقوفين، الذي تعرفت عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقام باستدراجها بعدما أوهمها بتهجيرها سرا إلى الخارج مقابل مبلغ مالي، لتجد نفسها تتعرض للسرقة بالعنف واستعمال أسلحة بيضاء من قبله رفقة شركاء آخرين.

ويضيف المصدر، أن فرقة الأبحاث التابعة لمنطقة أمن بني مكادة، باشرت تحرياتها الميدانية إلى أن تمكنت من تحديد هوية الفاعل الرئيسي لهذه العملية وإيقافه، قبل أن تسفر الأبحاث معه عن تحديد هوية مشاركيه، اللذين تم إيقافهما بإحدى الشقق بحي «عين الحياني» بوسط المدينة، ليتم الاحتفاظ بهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت الاشراف المباشر للنيابة العامة المختصة. وكشفت عملية تنقيط المشتبه فيهم الثلاثة في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، أنهم يشكلون موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مفوضية الشرطة بسوق السبت، فيما أبان البحث أنهم كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية تعمل في مجال تنظيم الهجرة السرية بتواطؤ مع عدد من الوسطاء، وظلوا طيلة الفترة الماضية ينصبون على مواطنين من مدن مختلفة، عن طريق إيهامهم بقدرتهم على تهجيرهم سرا إلى الجنوب الإسباني، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

المختار الرمشي (طنجة)