وفد أمريكي بالعيون والداخلة

اختتم وفد السفارة الأمريكية بالرباط، زيارته إلى الأقاليم الجنوبية، شملت الداخلة والعيون، خصصت للقاء المسؤولين في اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان، التابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطات بالمدينتين، وممثلي عدد من الجمعيات المدنية.

وأفادت مصادر “الصباح” من العيون، أن زيارة الوفد الأمريكي، الذي يتكون من شخصين، تأتي في سياق الزيارات التي اعتادت السفارة القيام بها سنويا لمتابعة ما يجري في الأقاليم الجنوبية، خاصة على مستوى واقع حقوق الإنسان، من أجل إعداد تقرير سنوي، مشيرة إلى أن جائحة “كوفيد 19” حالت دون تنظيم الزيارة السنة الماضية.

وأوضحت مصادر حقوقية أن الوفد الأمريكي استقبل، من قبل أعضاء اللجنة الجهوية بمقرها بالعيون، في اجتماع دام أزيد من ساعتين، وخصص للتداول في تجربة اللجنة واختصاصاتها، سواء تعلق بالحماية، أو جهود النهوض بثقافة حقوق الإنسان، والتفاعل مع شكايات المواطنين، بمعزل عن آرائهم السياسية أو وضعيتهم، مؤكدة أن اللجنة تعتمد منهجية التدخل التلقائي في إجراء التحقيقات والتحريات والرصد والزيارات الميدانية للسجون، قبل صياغة التوصيات.

كما قدمت اللجنة أهم منجزات السنة الماضية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان ونشرها من خلال التكوين والتثقيف، وكذا مبادرات وأنشطة التحسيس والتشاور بشأن الحقوق الثقافية والحقوق الفئوية، مثل قضايا المهاجرين والمرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة.

وترافع أعضاء اللجنة أمام الوفد الأمريكي بشأن ملفات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يشتغلون عليها.

برحو بوزياني