30 سنة لعصابة بالجديدة

أفرادها متخصصون في السرقة بالعنف والاتجار في المخدرات

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، ثلاثة متهمين من ذوي السوابق بـ30 سنة سجنا نافذا، 10 سنوات لكل واحد منهم، بعد متابعتهم في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق بجناية تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة باستعمال السلاح الأبيض والاتجار في المخدرات.

وحسب مصادر “الصباح”، جاء اعتقال المتهمين بعد توصل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للزمامرة بالعديد من الشكايات يشير من خلالها الضحايا إلى تعرضهم للسرقة بالعنف، قبل أن يعمد الجناة إلى اعتراض سبيل أستاذ واختطافه، بعدما غادر منزله ليستقل سيارة أجرة للالتحاق بمركز امتحانات.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه بعدما لوح الضحية بيديه إلى سيارة كانت قادمة من اتجاه سيدي إسماعيل ظنا منه أنها «طاكسي» توقفت وكان على متنها ثلاثة أشخاص ضمنهم السائق، بينما جلس الضحية في المقاعد الخلفية، قبل أن يتفاجأ بعد إقلاع السيارة على بضعة أمتار بأحد المتهمين الذي أشهر في وجهه سكينا، في حين مسك الآخرين بخناقه وشلا حركته بعدما أمراه بمنحهما ما بحوزته من أموال، استولوا عليها وعلى هاتفه المحمول، ثم تركوه على قارعة الطريق.

وتوجه الضحية إلى مركز الدرك الملكي لتقديم شكايته بشأن الواقعة، فباشرت الضابطة القضائية بحثا قضائيا، وبالاستعانة بالهاتف المحمول للضحية، تم إيقاف المتهم الأول وبعده المتهمين الآخرين.

وفور إشعارها بتفكيك العصابة الإجرامية المتخصصة بالسرقة عن طريق الاختطاف باستعمال ناقلة، والتي قامت بعدة عمليات إجرامية في كل من سطات وآسفي وسيدي بنور والجديدة، حلت فرق أمنية ودركية استمعت للموقوفين في محاضر رسمية على خلفية تورطهم في قضايا جنائية مماثلة، في الوقت الذي تقاطر على مخفر الدرك العديد من الضحايا، الذين تعرفوا على المتهمين وقرروا متابعتهم أمام القضاء.

وأثناء البحث الذي أجرته الضابطة القضائية، تبين أنهم متورطون في عدة عمليات إجرامية تتمثل في اعتراض سبيل المواطنين وسلبهم أموالهم، مستعينين بسيارات كراء استعملوها لتلك الغاية، حيث استولوا على مبالغ مالية مهمة، إضافة إلى ترويجهم المخدرات وتزويد المروجين بكميات مهمة منها.

و فور إتمام البحث، أحيل الموقوفون الثلاثة على أنظار الوكيل العام باستئنافية الجديدة، ولخطورة أفعالهم الإجرامية أحالهم على قاضي التحقيق.

وخلال التحقيق الإعدادي أمر بإيداعهم السجن المحلي، وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي تمت إحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم حسب التهم الموجهة إليهم.

وأثناء محاكمتهم عن بعد، تراجع المتهمون عن تصريحاتهم السابقة المدلى بها في سائر مراحل التحقيق. وبعد مناقشة الوقائع ومرافعة ممثل الحق العام وكذا مرافعة الدفاع اختلت هيأة الحكم للتأمل، وبعد المداولة قررت إدانتهم بالمنسوب إليهم.

أحمد سكاب (الجديدة)