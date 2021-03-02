سابا تطرح “حفلة فركشة”

تستعد الفنانة اللبنانية نيكول سابا، لطرح أغنية سنغل جديدة تحمل اسم “حفلة فركشة”، وهو أول تعاون بينها وبين “لايف ستايلز ستوديوز”، وهي من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى.

وحسب بيان رسمي للشركة المنتجة، ستشكل نيكول إضافة نوعية للأنماط الموسيقية المختلفة التي تقدمها لايف ستايلز ستوديوز، مشيرا إلى أن عنوان العمل، كفيل بطرح العديد من الأسئلة وإثارة حماس المعجبين وتساؤلاتهم حول تفاصيله.

أنغام بمهرجان الموسيقى الكلاسيكية

أعلنت النجمة أنغام عن إحياء حفل غنائي ضمن مهرجان الموسيقى الكلاسيكي، والذي ستكون أول نجومه. وكتبت أنغام على “إنستغرام” تدوينة جاء فيها “‏‎أنغام في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية بمركز المنارة”، علما أنه لم يتم الكشف رسميا عن بقية نجوم المهرجان، ولكن تضمن الإعلان التشويقي للمهرجان، إشارات لمشاركة تامر حسني والموسيقار عمر خيرت، والمطرب رامي جمال، كما يتوقع دعوة النجم التونسي صابر الرباعي للمشاركة بعد الغاء حفله الأخير في مصر. يشار إلى أن أنغام انتهت من تسجيل أغنية جديدة من كلمات عمرو يحيى وألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضري.