رصاص الجنرالات لسحق الحراك

اعتقال مئات الأشخاص في 20 ولاية جزائرية ومطالب بالتحقيق في انتهاك الحق في التعبير

لم يتردد الجنرالات في إصدار الأوامر بإطلاق النار في مواجهة غضب الحراك الجزائري، إذ اندلعت اشتباكات ردت عليها القوات العمومية بالرصاص الحي، كما هو الحال في ورغلة، التي شهدت أول أمس (الأحد) مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم واستيائهم بعد إدانة أحد رموز الحراك سنوات من السجن.

وشهدت ضواحي المدينة مواجهات عنيفة بين المتظاهرين الذين طالبوا بـ”إسقاط حكم العسكر” ومدنية الدولة، وبين قوى الأمن التي استعملت الرصاص المطاطي في محاولة لتفريق المتظاهرين الغاضبين، هذا في الوقت الذي تم فيه تداول مقاطع فيديوهات لإطلاق رصاص حي، لم يتسن التأكد من صحته من مصادر مستقلة. وأشعل الحكم الصادر ضد الناشط عامر قراش، المعروف في الولايات الجنوبية الغنية بالنفط والغاز، والتي تسجل فيها أعلى معدلات البطالة، فتيل توترات خطيرة أدت إلى حدوث مواجهات بالرصاص تحولت مع حلول الليل إلى أعمال شغب عنيفة بين عشرات المتظاهرين الشباب والشرطة، استخدم خلاله الرصاص لتفريق المتظاهرين الشباب، الذين انخرطوا في أعمال امتد مداها إلى كل أحياء المدينة المذكورة.

وأحرقت الحشود الإطارات وقطعت الطرق فيما استمرت الاشتباكات حتى وقت متأخر من الليل، إذ أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شبانا يرشقون رجال الشرطة بالحجارة وسط إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وكشفت اللجنة الوطنية لتحرير معتقلي الحراك، أن قراش متهم بـ”التحريض على الأعمال الإرهابية” و “المساس برئيس الجمهورية” و”التحريض على التجمهر”.

وعبرت عدة منظمات جزائرية ودولية خلال اليومين الماضيين عن مخاوفها من قمع الحق في حرية التعبير، إذ كشف جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، بأن نشطاء الحراك مازالوا يعانون الترهيب والانتهاكات بجميع أنواعها.

وطالب البرلمان الأوروبي بضرورة أن يكون هذا العنف “موضوع تحقيق مستقل” لتحديد المسؤولين ، مشيرا إلى القرار الأوروبي الأخير “بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر” والذي يطالب بإطلاق التحقيقات في هذه الانتهاكات المتكررة للحق في حرية التعبير في الجزائر.

ومن جهته أفاد تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان باعتقال مئات الأشخاص في حوالي 20 ولاية بمناسبة الذكرى الثانية للحراك، كما نددت منظمة العفو الدولية ، من جانبها ، بـ “إستراتيجية متعمدة للسلطات الجزائرية تهدف إلى سحق المعارضة، بشكل يتعارض مع وعود السلطات الجزائرية في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان”.

ودعت ميشيل باشليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، الحكومة الجزائرية إلى مواصلة طريق الحوار و”الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لمشاركتهم السلمية في المظاهرات”.

ياسين قُطيب