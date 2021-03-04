إيقاف متورطين في إطلاق نار بأزمور

عصابة إجرامية استعانت ببندقية صيد لحسم خلافها مع صاحب ضيعة فلاحية

علمت “الصباح” أن الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، أمر أول أمس (الأحد) عناصر الدرك الملكي بمركز أزمور، بوضع متهمين بإطلاق النار من بندقية صيد، تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، و كذا العمل على إيقاف باقي أفراد العصابة الإجرامية التي أطلقت النار من بندقية صيد تقليدية الصنع، على صاحب ضيعة فلاحية بتراب جماعة أولاد رحمون بدائرة أزمور بإقليم الجديدة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ستة أفراد كانوا في خلاف تطور إلى نزاع مع الضحية، الذي أصيب إصابة خفيفة في أنحاء جسده بعد تلقيه إصابة من بندقية صيد، قبل أن يعمد الفاعلون إلى مغادرة مسرح الجريمة على الفور.

وبعد إشعار عناصر الدرك الملكي بمركز أزمور، توجهت على الفور دورية راكبة وكذا السلطات المحلية ممثلة في قائد قيادة أولاد رحمون ، إذ تم إجراء معاينات ميدانية والاستماع إلى الضحية الذي تم نقله للمستشفى الإقليمي بالجديدة لتلقي العلاجات.

وتمكنت عناصر الدرك من تحديد هوية الفاعلين، بعدما نجحت في إيقاف اثنين من المشتبه فيهما غير بعيد عن مسرح الجريمة، ومازالت الأبحاث جارية لإيقاف باقي المتورطين بعد تحديد هويتهم.

ولم تكشف المصادر عن سبب النزاع بين أفراد العصابة المسلحة والضحية وأحد أقربائه ، بعد تطور الخلاف إلى إطلاق النار.

وأشارت المصادر إلى أن أفراد العصابة كانوا مزودين بسكاكين وسيوف ، بعدما تعرض أحد أقرباء الضحية لمحاولة اعتداء بسيف، قبل أن يفر من قبضة المجرمين في جنح الظلام.

ورجحت المصادر ذاتها، أن يكون أفراد العصابة من مروجي المخدرات بالمنطقة، والذين سبق أن صدرت في حق عدد منهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني, على خلفية تورطهم في ترويج الممنوعات من شيرا وكيف وكوكاكيين وأقراص مهلوسة ، بعدما اختاروا غابة سيدي وعدود بأزمور ومهيولة والدواوير القريبة والموجودة بجماعة أولاد رحمون وجهة مفضلة للتخفي عن أنظار عناصر الدرك الملكي بأزمور.

وتوقعت المصادر أن سبب إطلاق النار ومهاجمة الضحية وقريبه يعود بالأساس لتصفية حسابات بين الطرفين.

وستكشف التحقيقات التي تباشرها عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية الجديدة مع الموقوفين لغز هذا العمل الإجرامي الخطير.

أحمد سكاب (أزمور)