محاكمة لاعب سابق بسبب المخدرات

يمثل، اليوم (الثلاثاء)، الدولي المغربي السابق “رشيد بوعوزان” أمام قاضي التحقيق بمحكمة روتردام بهولندا، في قضايا تتعلق بتهريب الكوكايين وغسيل الأموال، بعد إيقافه، في دجنبر الماضي، متلبسا في عملية غسيل أزيد من 160 ألف أورو، ببرشلونة الإسبانية، وتهريب ما يناهز كيلوغرامين من الكوكايين.

ويمثل اللاعب المغربي السابق أمام قاضي محكمة روتردام بتهم ثقيلة، بعد أن تم إيقافه ضمن شبكة للمخدرات وتبييض الأموال ببلجيكا وهولندا، وبعد مراقبة مستمرة للسلطات المتخصصة منذ 2013.

وتم إيقاف الدولي المغربي في 18 دجنبر الماضي بميناء “أونفيرس” وبحوزته كيلوغرامان من الكوكيين، كان يستعد لإرسالها إلى برشلونة.

وبناء على معلومات واردة من كندا، عثرت الشرطة الهولندية على رسائل نصية، إضافة إلى شرائط فيديو بعثها بوعوزان لشريكه في 22 يونيو 2020، لتفتح تحقيقا حول دوره في الشبكة. وحسب تحقيقات الشرطة، فإن الدولي المغربي مرتبط أيضا بالعملية الإرهابية التي شهدتها مراكش في نونبر 2017، والمرتبطة ببارون كبير للمخدرات.

وانطلقت مسيرة بوعوزان الكروية في 2003 رفقة “سبارطاك روتردام” قبل الانتقال إلى ويغان الإنجليزي في “البريمر ليغ”، ليعود بعدها إلى الدوري الهولندي ليدافع عن ألوان “نيك ميكينغ”، قبل أن يتم توقيفه مدى الحياة بعد تدخل خشن في حق أحد اللاعبين في إحدى مباريات البطولة، لينتقل بعدها إلى الدوري السويدي، ثم عاد إلى هولندا حيث أنهى مسيرته الكروية.

ولعب بوعوزان للمنتخب الوطني، في 2006، على عهد المدرب محمد فاخر، وشارك في إحدى المباريات الإعدادية للأسود، للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي احتضنتها مصر.

نور الدين الكرف