سلامي في قلب العاصفة

أغضب التعادل الذي أنهى به الرجاء مباراته بملعب الدفاع الجديدي، أول أمس (الأحد)، أنصار الفريق البيضاوي. واشتدت الحملة ضد المدرب جمال سلامي في مواقع التواصل الاجتماعي، أول أمس (الأحد)، إذ حمله الغاضبون مسؤولية ضياع نقاط المباراة.

وأشرك سلامي هجوما مكونا من محمود بنحليب وسفيان رحيمي ونوح السعداوي، إذ انتظر الشوط الثاني لإقحام عبد الإله الحافظي والدولي الكونغولي بين مالانغو وعبد الإله مذكور، فيما اختار بدر بولهرود ومحمد زريدة ومحمد المكعازي في وسط الميدان.

وسبق لإدارة الرجاء أن أبدت دعما كبيرا لسلامي، بعد الانتقادات التي تعرض لها في المباريات الأخيرة في البطولة، إذ يتصدر الفريق الترتيب، مناصفة مع الوداد الرياضي، ب 18 نقطة، مع مباراة ناقصة للفريق الأحمر.

العقيد درغام