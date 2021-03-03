خطر الوصفات العشوائية

الدكتورة بورة شددت على الاعتماد على العلاج المناسب لنوع حب الشباب

قالت الدكتورة حياة بورة، اختصاصية في الأمراض الجلدية والتناسلية، إن حب الشباب من المشاكل الجلدية التي يواجهها الكثيرون في مرحلة الشباب، قبل أن تضيف أن الأشخاص البالغين قد يعانون المشكل ذاته. وأوضحت بورة في حديثها مع “الصباح”، أن العلاجات الخاطئة يمكن أن تزيد من حدة المشكل، مشددة على استعمال العلاج المناسب لنوع حب الشباب، علما أنه من ثلاثة أنواع. في ما يلي تفاصيل الحوار:

> هل يرتبط حب الشباب دائما بفترة الشباب؟

> رغم أن حب الشباب، يظهر عادة في فترة المراهقة على الوجه والظهر والكتفين، فقد يعانيه أيضا الأشخاص البالغون والذين تجاوزت أعمارهم 25 سنة، وذلك نظرا للنمط الغذائي، والإقبال على بعض المستحضرات والمواد.

> يلجأ بعض الذين يعانون هذا المشكل إلى علاجات دون استشارة الطبيب، فما هي المشاكل التي يمكن أن تترتب عن ذلك؟

> الكثير من الشباب يستخفون بهذا المشكل ولا يعطونه أهمية، معتبرين أنه قد يختفي مع مرور الوقت، أو يلجؤون إلى بعض الوصفات دون استشارة طبية، وهو ما يمكن أن يكون من أسباب ظهور مشاكل جلدية أخرى، منها الإصابة بـ”الكزيمة”، والتي تعتبر أكثر حدة من حب الشباب. كما أن استعمال بعض المراهم بطريقة عشوائية دون احترام طريقة استعمالها، تترتب عنه مشاكل أخرى، منها ظهور البقع السوداء وندوب على بشرة الوجه.

> كيف يمكن للعلاج الخاطئ أن يزيد من مشكل حب الشباب؟

> لابد من الإشارة إلى أن علاج مشكل حب الشباب، يختلف من شخص إلى آخر، لذلك لا ينصح بتبادل الوصفات الطبية، لتجنب المضاعفات التي يمكن أن تترتب عن ذلك، علما أن بعض المراهم غالبا ما تكون لها آثار جانبية وتكون مخصصة لنوع واحد من حب الشباب، باعتبار أنه ثلاثة أنواع، من أجل ذلك، توصف الأدوية المناسبة لكل حالة ونوع من حب الشباب. والخطير في الأمر هو أن البعض يستعملون أدوية عبارة عن أقراص غالبا ما توصف لعلاج أنواع محددة لحب الشباب، يمكن أن تكون لها بعض المضاعفات، وتشكل خطرا على بعض المرضى، ويتم الاستعمال دون استشارة طبية.

> ما هي الحلول الممكنة للتخلص من حب الشباب؟

> لا يعتبر علاج حب الشباب سهلا، باعتبار أن كل نوع يحتاج إلى العلاج المناسب، ويتطلب مراقبة طبية مستمرة، خاصة بعد ظهور بعض الأعراض الجانبية، والتي غالبا ما تفرض تغيير العلاج أو تقليل الجرعات. يعتقد البعض أن المهم في عملية علاج حب الشباب هو التخلص من آثاره، وهو اعتقاد خاطئ، إذ أن العلاج يتطلب علاج المشكل الأساسي، لتجنب آثاره الجانبية والتي غالبا ما تكون عبارة عن ندوب، علما أن العلاج يمر من مراحل كثيرة، أولها طريقة الغسل، واستعمال مراهم خاصة، والتنظيف العميق للتخلص من حب الشباب بشكل نهائي، علما أنه في بعض الحالات تستعمل بعض الأدوية، أو التقشير السطحي باستعمال أشعة الضوء، إضافة إلى الليزر، والذي يمكن من تقشير البشرة وإبراز البقع من أجل التخلص منها، علما أن الأمر يتطلب الخضوع لعدد من الحصص.

> هل السن يلعب دورا في العلاج؟

> العلاج المبكر لحب الشباب، يجنب ظهور الآثار الجانبية التي يمكن أن تترتب عنه. وغالبا ما يضع التأخر في العلاج، الشخص، أمام مشاكل جلد كثيرة، علما أن علاج المشكل في المراحل الأولى لا يتطلب الكثير من الوقت. والأهم، تجنب “اللعب” في العلاج، مع الحرص على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وتجنب التوتر، والذي يمكن أن يكون من أسباب ظهور حب الشباب.

أجرت الحوار: إيمان رضيف

في سطور:

– تتحدر من بني ملال.

– خريجة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.

– تابعت اختصاصها في الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب بالرباط.

– مختصة في أمراض التجميل والعلاج بالليزر.