< علاج حب الشباب لدى المراهقين أو البالغين، يمكن أن تتراوح مدته بين أشهر أو بضع سنوات حتى الشفاء الكامل.

< تأثير حب الشباب يتعلق بمدى انتشاره وحدته، إذ يمكن أن يولد ضائقة نفسية، وقد يؤدي إلى ترك ندبات على سطح الجلد، وعندها نكون في حاجة إلى علاج آثار حب الشباب.

< لحسن الحظ، أن هناك علاجا ناجعا لظاهرة حب الشباب، يكون بواسطة طبيب الجلد، وإما بشكل مستقل. علاج حب الشباب في الحالات البسيطة يكون، بشكل عام، بوسائل بسيطة، مثل تنظيف الجلد يوميا بمستحضر خفيف للتنظيف.

< يمكن أن يترك حب الشباب ندبا واضحة على البشرة، وغالبا ما تصبح أكثر وضوحا، كلما تقدم الشخص في السن، بسبب فقدان البشرة لمادة الكولاجين، وهناك العديد من العلاجات الآمنة التي يقوم بها الطبيب، لعلاج هذه الندب.

ع . ن