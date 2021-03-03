إيقاف جانح هاجم الشرطة بمكناس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، أخيرا، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا السرقة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض.

وتدخلت دورية للشرطة من أجل توقيف المشتبه فيه الذي ضبط في حالة تلبس بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، بعدما عمد إلى الهجوم على مسكن الغير وتعريض ثلاثة أشخاص للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، لأسباب تجري الأبحاث لتحديدها، كما أبدى الجانح مقاومة عنيفة في وجه العناصر الأمنية، حيث قام بتعريض ضابط أمن لاعتداء جسدي بواسطة أداة حادة، قبل أن يسفر التدخل الأمني عن شل حركاته وتوقيفه دون استعمال السلاح الوظيفي.

وتم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

حميد بن التهامي (مكناس)