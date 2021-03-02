ترك سيارته في مرأب وبحث عنها 3 أسابيع

ترك رجل من بلدة صغيرة في شمال غرب ألمانيا على الحدود الهولندية سيارته في مرأب متعدد الطوابق، لكنه لم يتذكر المكان الذي تركها فيه. وظل الرجل يبحث عن سيارته لمدة 3 أسابيع. وحسب ابنة الرجل لم تكن هناك تذكرة خاصة بالمرأب مدون عليها اسمه مع والدها ، وكان الحاجز مفتوحا بسبب عطل في “ماكينة” التذاكر في ذلك الوقت.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قام الأب وابنته بالبحث في العديد من مواقف السيارات في أوسنابروك التي تضم ما لا يقل عن 15 مرأبا للسيارات، بما في ذلك مواقف سيارات تحت الأرض. وأخيرا، أدت مكالمة لوسائل الإعلام إلى معرفة مكان السيارة، إذ اتصل مواطن بالشرطة التي تابعت المعلومات، حسب الابنة. وتم العثور على السيارة في مرأب سيارات أحد الفنادق بوسط المدينة.

تعويض لمطلقة عن الأعمال المنزلية

ألزم القضاء الصيني رجلاً بدفع حوالى 8000 دولار لطليقته بمثابة «تعويض» عن الأعمال المنزلية التي كانت تقوم بها عندما كانا متزوجين، مما أثار جدلاً ساخناً على الشبكات الاجتماعية.

ويعطي القانون المدني الصيني الذي دخل حيز التنفيذ هذه السنة الأزواج المطَلَّقين حق المطالبة للمرة الأولى بتعويض إذا تولوا في المنزل مسؤوليات أكبر.

ونص قرار المحكمة على أن الأم تولت بالفعل أعمالاً منزلية أكثر مما تولاه زوجها، وألزَمَت الزوج بدفع التعويض، يبدو أنه الأول من نوعه في الصين.

واعتبر عدد من المستخدمين أن قيمة التعويض ضئيلة، ورأى أحدهم أن الرجل خرج “رابحاً” على المستوى المالي، في حين رأى آخر أن “مربّية منزلية كانت لتكلّف أكثر”.

يدعي “الاختطاف” للتغيب عن العمل

اعتقلت شرطة كوليدج في أريزونا الأمريكية رجلا بتهمة الادعاء الكاذب، واختلاق”عملية اختطاف”، وذلك للتهرب من الذهاب إلى عمله. وعثرت الشرطة على براندون سولز البالغ من العمر 19 عاما بأحد شوارع كوليدج، وهو مقيّد اليدين، في حن كانت قطعة من القماش محشوة في فمه.

وأخبر سولز الشرطة بأن رجلين ملثمين قاما باختطافه، ووضعاه في سيارة بعدما فقد وعيه، وتركاه في الموقع.

وقال ضابط شرطة إن مشاهدة كاميرات المراقبة، للتحقق من رواية سولز بأنه تعرض للضرب على رأسه، ووضعه في سيارة، لم تثبت حدوث عملية الاختطاف. وبمواجهة سولز بنتائج التحقيق، اعترف بأنه اختلق هذه الحيلة ذريعة للغياب عن عمله، لتقضي المحكمة عليه بغرامة مالية لتقديمه بلاغا كاذبا.