كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

عاد عبد الرحيم الشاكر، لاعب الرجاء الرياضي، لاستئناف التداريب على انفراد، بعدما تعافى من الإصابة.

ولن يكون الشاكر جاهزا للمشاركة في التداريب الجماعية طيلة الأسبوع الجاري، على أن يتم تقييم حالته بعد ذلك لمعرفة مدى قدرته على الانضمام إليها بداية الأسبوع المقبل.

الفتح الرياضي

لم يحدد الفتح الرياضي تاريخ التحاق لاعبيه الستة، الذين شاركوا رفقة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، في نهائيات كأس إفريقيا بموريتانيا، وقرر منحهم راحة، بسبب عدم التزام الفريق بأي مباراة الأسبوع الجاري، لخروجه من نهائيات كأس العرش.

وعلمت «الصباح»، أن مسؤولي الفتح الرياضي، انشغلوا بمباراة أولمبيك آسفي، أمس (الأحد)، الشيء الذي دفعهم إلى تأجيل الحسم في عودة لاعبيهم.

الجيش الملكي

ينتظر أن يحدث سفين فاندربروك، مدرب الجيش الملكي بعض التغييرات على تشكيلة الفريق في المباراة التي تجمعه باتحاد طنجة، بعد غد (الأربعاء)، لحساب ثمن نهاية كأس العرش.

وعلمت «الصباح» أن فاندربروك سيحتفظ ببعض اللاعبين في دكة البدلاء، بعد ظهورهم المتواضع أمام شباب المحمدية الجمعة الماضي في منافسات البطولة.

ويلف الغموض مشاركة بانكالا ليتومبو أمام اتحاد طنجة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة المحمدية.

اتحاد طنجة

استدعى الطاقم التقني لاتحاد طنجة، بقيادة إدريس المرابط، نسيم الركراكي، لاعب الأمل، لمشاركة الفريق الأول تداريبه، بعدما تألق في المباريات الأخيرة.

وتلقى الركراكي تكوينه في لندن، قبل الانضمام إلى فريق بالدوري السويدي للهواة، والالتحاق بعده باتحاد طنجة.

المغرب التطواني

توصل المغرب التطواني، أول أمس (السبت)، بمراسلة من الجامعة الملكية لكرة القدم، تخبره بتأجيل مباراته أمام شباب أطلس خنيفرة، لحساب ثمن نهاية كأس العرش، التي كانت مقررة غدا (الثلاثاء)، إلى الخميس المقبل في الخامسة.

وحسب مراسلة الجامعة دائما، جاء قرار التأجيل، بسبب توقف مباراة شباب أطلس خنيفرة وأولمبيك الدشيرة، لحساب الدورة 12 من بطولة القسم الثاني، أول أمس (السبت)، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتأجيلها إلى أمس (الأحد).