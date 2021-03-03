الجامعة تنتدب محاميا لمؤازرة جيد

أكد الحكم الدولي رضوان جيد أنه وضع تقريرا حول الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة يوسفية برشيد ونهضة بركان، لحساب الجولة السادسة، الأسبوع قبل الماضي، على طاولة الجامعة، ويأمل في اتخاذها القرار المناسب.

وأوضح جيد في تصريح ل»الصباح”، أنه سيحترم قرار الجامعة مهما كان، وقال”لا يهمني معاقبة الشخص، بالقدر الذي يهمني استتباب الأمن والاحترام داخل الملاعب”.

وعلمت “الصباح” أن جامعة كرة القدم، انتدبت محاميا للترافع عن الحكم الدولي في الدعوى القضائية، التي رفعها ضد عضو المجلس البلدي لبرشيد.

وذكر مصدر مقرب من الحكم أن جيد رفض كل تدخلات الصلح، وقرر مقاضاة الشخص الذي اعتدى عليه.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن جامعة كرة القدم، استمعت للحكم الدولي ورئيس مجلس بلدية برشيد، بصفته نائبا لرئيس الفريق الأول للمدينة، وعرضت الملف على لجنة الأخلاقيات.

نور الدين الكرف