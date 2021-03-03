الرجاء يبحث عن أقمصة جديدة

تنتظر شركة ألمانية للألبسة الرياضية الضوء الأخضر من مسؤولي الرجاء، من أجل توقيع عقد رسمي بين الطرفين، توفر بموجبه الشركة للفريق البيضاوي أقمصة جديدة لكل فئاته.

وحسب معلومات «الصباح» فإن الطرفين اتفقا على جل بنود العقد، في انتظار إنهاء الشراكة مع الشركة الحالية، التي تعرضت لانتقادات شديدة من قبل الجمهور.

ولن يعلن الرجاء عن توقيع العقد مع الشركة الجديدة، إلى أن ينهي العقد ساري المفعول مع شركة الألبسة الحالية، علما أن العقد الجديد سيدوم أربع سنوات، قابلة للتجديد.

وتتعامل الشركة الألمانية الجديدة مع أندية ومنتخبات كثيرة في العالم، أبرزها المنتخب الوطني المغربي ومانشستر سيتي ودورتموند ومارسيليا وميلان.

من جهة ثانية، واصل الحسين رحيمي تألقه رفقة أمل الرجاء، بعد توقيعه لعقد احترافي مع الفريق أخيرا، إذ ساهم في فوز فريقه على نادي الأمل الرياضي، بهدفين لواحد، لحساب الجولة 12 من بطولة القسم الثاني هواة شطر الشمال الغربي.

وسجل رحيمي الهدف الأول في المباراة، فيما أضاف زميله سفيان بنجديدة الهدف الثاني، ليؤمنا الفوز للفريق الأخضر.

العقيد درغام