بني ملال : ارتفاع متزايد في وتيرة عملية التلقيح

تشهد وتيرة عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بإقليم بني ملال ارتفاعا متزايدا، حيث بلغ عدد المستفيدين إلى غاية أمس الجمعة ما يزيد عن 53 ألف، بمعدل متوسط يقدر ب 200 إلى 500 حقنة يومية في 46 محطة تلقيح تمت تعبئتها لهذا الغرض على مستوى هذا الإقليم.

وقالت نزهة العسري، الطبيبة الرئيسية بالمركز الصحي النموذجي أولاد حمدان ببني ملال “بعد بداية محتشمة، شرعنا في منذ اليوم الثاني لحملة التلقيح في استقبال عدد كبير من المواطنين الراغبين في أخذ الحقنة الأولى”.

وأوضحت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،أن هذا التدفق الكبير يرجع إلى ثقة المواطنين في النظام الصحي ، وقناعتهم بأن التلقيح يبقى السبيل الوحيد لتحقيق المناعة الجماعية وضمان العودة إلى الحياة الطبيعية.

وعزت العسري نجاح حملة التلقيح أيضا إلى الجهود التي ما فتئ يبذلها المهنيون في القطاع الصحي والسلطات والصحفيون الذين يضطلعون بأدوار تحسيسية وتوعوية أساسية من أجل تعزيز انخراط وتعبئة جميع المواطنين في هذه العملية الحاسمة.

(و م ع)