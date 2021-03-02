طنجة ينتفض ضد البرمجة

المرابط احتج بعد الهزيمة أمام الرجاء والفريق الأخضر يقترب من الصدارة

عبر إدريس المرابط، مدرب اتحاد طنجة، عن استيائه من البرمجة، بعد هزيمة فريقه أمام الرجاء الرياضي، أول أمس (الخميس)، بهدفين لصفر، سجلهما نوح السعداوي وبين مالانغو، لحساب الجولة السابعة من البطولة الوطنية.

واعتبر المرابط في تصريح بعد المباراة، أن توقف المنافسات لفترة طويلة يعيق تطور الفريق، ويؤثر على تحضيراته للمباريات.

وسيكون اتحاد طنجة ملزما بخوض مباراة أخرى غدا (الأحد)، ضمن الدورة الثامنة، أمام مولودية وجدة، الذي خلد للراحة منذ مواجهته الجيش الملكي السبت الماضي في الدورة السابعة.

وقال المرابط إن الأخطاء منحت الفرصة للرجاء لتسجيل هدفين، مبرزا أن مستوى لاعبيه في الشوط الثاني تحسن، لكن لم يتمكنوا من إحراز الأهداف.

وأضاف المرابط أن الهدف الثاني أتى من هجمة مضادة، بعدما ضغط لاعبوه على دفاع الرجاء، موضحا أن العمل مازال مستمرا من أجل تحسين مستوى الفريق عامة.

من جهته، قال جمال سلامي، مدرب الرجاء، إن تدبيره للمباريات جيد، وإنه يحاول الاعتماد على كل اللاعبين المتوفرين لديه، وهذا يعطي نتائج جيدة في المواجهات.

وأضاف سلامي أن الفريق يعاني قلة البدائل في الهجوم، لهذا السبب يطلب من لاعبي وسط الميدان دعم الخط الهجومي، في انتظار استرجاع محسن متولي.

وأوضح سلامي أن الفريق يمر بفترة جيدة، ردا على الانتقادات التي تعرض لها أخيرا من قبل الجماهير، مبرزا أن التعادل أمام الجيش الملكي لم يكن نتيجة سلبية، في ظل تراكم المباريات، متمنيا أن يرافقه التوفيق إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

ورفع الرجاء رصيده إلى 17 نقطة في الرتبة الثانية، وراء الوداد المتصدر ب 18 نقطة، فيما بقي اتحاد طنجة سابعا برصيد 10 نقاط.

العقيد درغام