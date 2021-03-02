الزمامرة يفرج عن مستحقات لاعبيه

صرف نهضة الزمامرة راتب شهرين للاعبيه، قبل مواجهة مضيفه حسنية أكادير، اليوم (السبت)، في إطار الدورة الثامنة من بطولة القسم الأول.

وتوصل اللاعبون براتبي أكتوبر ونونبر، بهدف تحفيزهم على تحقيق نتائج جيدة بعد توالي سلسلة الهزائم، إذ انهزم الفريق في خمس مباريات، ضمن منافسات البطولة من أصل سبع، إضافة إلى هزيمته في كأس العرش أمام رجاء بني ملال من القسم الثاني.

وكشف مصدر مقرب أن اللاعبين ينتظرون صرف راتبي دجنبر ويناير الماضيين.

وتلقى اللاعبون وعودا بصرفها في غضون أسابيع قليلة بمجرد توصل الفريق بالمنح المالية.

من جهة أخرى، عينت المديرية المركزية للتحكيم الحكم حمزة الفارق من عصبة تادلة، لقيادة المباراة التي يحل فيها فريق الزمامرة ضيفا على حسنية أكادير.

وسيكون الحكم الرئيسي مؤازرا بمساعديه ياسين قبا ومحمد قنفود، من العصبة نفسها. وتم تعيين عادل زوراق مسؤولا عن تقنية «الفار»، بمساعدة عصام بن بابا من عصبة الجنوب.

ح. ر (الزمامرة)