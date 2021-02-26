الرصاص لإيقاف ثلاثيني بسوق السبت أولاد النمة

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بسوق السبت أولاد النمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 30 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد تلقت إشعارا حول قيام شخص في حالة سكر متقدمة بإلحاق خسائر مادية بسيارة نفعية وإحداث الفوضى بالشارع العام بحي “الياسمين”، ما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، مكنت من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المعني بالأمر.

وأضاف البلاغ أنه تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

(و م ع )