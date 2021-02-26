بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولاتها على ارتفاع

سجلت بورصة الدار البيضاء ارتفاعا في أداء المؤشرات عند بداية تداولاتها، اليوم (الجمعة) ، خاصة مؤشريها الرئيسيين مازي ومادكس، اللذين ربحا على التوالي بـ 0,38 و 0,40 في المائة.

وهكذا سجل مازي، وهو مؤشر يتكون من المعاملات المالية من نوع الأسهم، إلى 11.397,19 نقطة، وماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، 9.280,83 نقطة.

وبدوره ربح مؤشر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,49 في المائة ليستقر عند 930,36 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” ارتفاعا بـ 0,14 في المائة ( 10.426,23 نقطة) ، في حين انتعش “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,16 في المائة، مستقرا في 9.731,58 نقطة.