كورونا يفجع رونالدينيو

فقد النجم البرازيلي السابق رونالدينيو غوتشو، والدته، أخيرا، بسبب مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

وعم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أكدت الصحافة المحلية الخبر، مبرزة أن رونالدينيو، نجم برشلونة وميلان وباريس سان جيرمان السابق، انتابته نوبة حزن عميق.

وتلقى رونالدينيو رسائل الحب والتعاطف، في مواقع التواصل، من محبيه ولاعبي منتخب البرازيل السابقين والحاليين، ثم لاعبين آخرين من كل الجنسيات.

ويعتبر رونالدينيو من أفضل اللاعبين الذين مروا في التاريخ، إذ وصف ب”الداهية”، و”الفنان” و”اللاعب الراقص”، بسبب مراوغاته الاستثنائية.

وبصم رونالدينيو على مسيرة احترافية رائعة، رفقة برشلونة وباريس سان جيرمان وميلان وأتلتيكو مينيرو وغريميو وفلامينغو بالبرازيل وكيريتارو المكسيكي، قبل أن يعتزل في 2015 رفقة فلومينينزي البرازيلي.