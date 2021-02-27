“الغريبة” على “دوزيم”

سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الخميس)، على موعد مع حلقة من المسلسل المغربي “الغريبة”.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية سعاد الهواري التي تعود إلى أرض الوطن بعد غياب دام عشر سنوات، وستواجه العديد من العراقيل والمشاكل عندما حاولت الاندماج في محيطها.

والعمل من إخراج جميلة البرجي، وبطولة فاطمة الزهراء بناصر، وهشام بهلول، ونعيمة المشرقي وجميلة الهوني.

وحقق المسلسل عند عرضه لأول مرة على شاشة “دوزيم”، نسب مشاهدة كبيرة، إذ استأثر باهتمام أكثر من 4.1 ملايين مشاهد.

وفي سياق متصل، قالت بناصر في تصريحات سابقة إن الشخصية التي جسدتها في مسلسل “الغريبة”، تعتبر غريبة بالفعل بالنسبة إلى مجتمعها وفكرها و أخلاقها وافكارها ومبادئها وثقافتها وتحررها فكريا وتصالحها مع ذاتها، قبل أن تضيف أنها كانت تجربة جديدة وأن السيناريو كان مكتوبا بعمق .

إ.ر