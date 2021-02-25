سليمان يصور “الطاووس”

يعكف المخرج رؤوف عبدالعزيز حاليا على تصوير مسلسله الجديد “الطاووس” من بطولة جمال سليمان وعدد كبير من النجوم، للعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل بعد أن قطع شوطا كبيرا في العمل خلال الأسابيع الماضية منذ انطلاق التصوير.

وأوضحت المصادر أن مسلسل “الطاووس” يلقي الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية الهادفة ويؤكد على العديد من القيم الإنسانية، ويوجه العديد من الرسائل الإيجابية للمتلقي، كما يحذر من مخاطر وأضرار مواقع التواصل الاجتماعي، التي تسبب العديد من المشاكل لمختلف الأسر، إذ تشكل في بعض الأحيان تهديدا لبعض أفراد المجتمع خاصة فئة الشباب.

رمضان ينشر كواليس “موسى”

ظهر الفنان محمد رمضان، للمرة الثانية مع “التماسيح” من كواليس مسلسله الرمضاني الجديد “موسى”.

ونشر رمضان، صورة له عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، ظهر خلالها نائما على ظهر أحد التماسيح، بينما يضع تمساحا آخر على رأسه، وعلق “موسى… رمضان 2021… إنتاج تامر مرسي، وتأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة… ثقة في الله نجاح”.

ويعد مسلسل “موسى” من بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، ومنذر رياحنة وهبة مجدي ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.