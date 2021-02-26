مذكرة تفاهم للارتقاء بالشارقة السينمائي

تمكين قطاع صناعة الأفلام المحلي وتبني المواهب الشابة وتطوير قدراتها وترسيخ الثقافة السينمائية

وقعت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية ومؤسسة فن، المعنية بتعزيز ودعم الفن للأطفال والناشئة في الإمارات، مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار عام للتنسيق والتعاون بين الجانبين بشأن مشاركة الوزارة في تنظيم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، بما يحقق الأهداف الرامية إلى تمكين قطاع صناعة الأفلام المحلي وتبني المواهب الشابة وتطوير قدراتها، وترسيخ الثقافة السينمائية بين مختلف أفراد المجتمع.

ونصت بنود الاتفاقية، التي ستستمر لمدة خمسة أعوام، على تولي الوزارة خلال مشاركتها في المهرجان مهام اقتراح أعضاء لجان التحكيم، والتعاون والمساعدة في إرسال دعوات المشاركة واستضافة صناع الأفلام والمهتمين في المجال السينمائي، إلى جانب اقتراح أسماء صنّاع الأفلام الإماراتيين لعقد ورش العمل، وتقديم لائحة مقترحة بأسماء مقدمي حلقات النقاش.

وستتولى الوزارة بموجب الاتفاقية اقتراح قائمة الأفلام الكورية المشاركة في احتفالية (يوم خاص لكوريا)، وأسماء المخرجين الكوريين المشاركين في ورش العمل وحلقات النقاش ضمن فعاليات (الحوار الثقافي الإماراتي الكوري).

وقالت جواهر بنت عبد الله القاسمي، مديرة مؤسسة فن، ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: “تملك السينما قيمة فنية ومعرفية وثقافية كبيرة، فهي قوّة بحد ذاتها وإحساس نبيل نسعى لتكريسه في نفوس الأجيال الجديدة والفئات الشابة ليكون بمقدورها في المستقبل ابتكار أعمالها الخاصة وإنتاج مواد إبداعية تخول للشباب لطرح أسئلتهم ورؤاهم، ومعالجة مختلف القضايا التي تخدم حاضر ومستقبل مجتمعاتهم”.

وتابعت مديرة مؤسسة فن: “التعاون مع وزارة الثقافة والشباب يحقق أهداف واستراتيجيات المؤسسة في التوسع والوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع المحلي والعربي، كما تمثّل خطوة لمرحلة جديدة من العمل الذي يخدم ترسيخ الثقافة السينمائية في أذهان الأجيال الجديدة، سيما الشباب الذين أوصى سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أن يكونوا ركنا أساسيا من أركان المهرجان، لذلك نتطلع من خلال هذا التعاون إلى تعزيز المهارات الإبداعية وإتاحة الفرصة لمزيد من الطاقات الشبابية لتحقق ذاتها وترك بصمة في مجال السينما”.

خالد العطاوي