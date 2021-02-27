سقوط “بزناسة” بابن سليمان

أسفرت عملية نفذتها فرقة مكافحة المخدرات، العاملة بالمنطقة الإقليمية لأمن ابن سليمان، الخميس الماضي، عن إيقاف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و40 سنة، للاشتباه في تورطهم في أنشطة إجرامية تتعلق في قضايا ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح مصادر لـ»الصباح»، أن المصالح الأمنية بابن سليمان، باشرت خلال الأسبوع الماضي إجراءات، من أجل تحديد أماكن وجود عدد من المبحوث عنهم بالمدينة، إذ تم تقسيم المدينة إلى أربعة قطاعات، يشرف عليها أربعة أفراد من الشرطة، ما أسفر عن اعتقال خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه تورطهما في الاتجار وحيازة المخدرات والأقراص المهلوسة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تفتيشا وقائيا للمتهمين، أسفر عن العثور بحوزة الموقوفين على كيلوغرامين من سنابل الكيف ونصف كيلوغرام من مخدر الشيرا وعدد من الهواتف المحمولة ومبالغ مالية، متحصلة من تجارة المخدرات.

وعلاقة بالموضوع، تمكنت العناصر ذاتها من توقيف سيارة محملة بالخمور، في حين استطاع صاحبها الفرار إلى وجهة مجهولة، مستغلا عامل الليل، حيث جرى قطر السيارة إلى المحجز البلدي والاحتفاظ بكمية الخمور، التي تجاوزت 400 لتر من كل الأشكال.

كمال الشمسي (ابن سليمان)