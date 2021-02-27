الشهـر الثامـن هاجس للحوامل

يمثل الشهر الثامن من الحمل هاجسا عند أغلب الحوامل، اللواتي يشعرن خلاله بأعراض مختلفة مع اقتراب موعد الولادة.

ويبدأ جسم الحامل بالاستعداد لهذه المرحلة ابتداء من الشهر الثامن، كما يرافق ذلك بعض التغيرات منها الشعور بالآلام أسفل الظهر بسبب تغيرات في بنية الحوض، وعادة هذه الآلام تكون عادية ولا تدعو للقلق، ويمكن معالجتها باستخدام بعض المسكنات.

ومن بين الأعراض انتفاخ في اليدين والوجه، وصعوبة التنفس أحيانا نتيجة ضغط الرحم على الحجاب الحاجز، إلى جانب عسر الهضم، كما أنه مع نهاية الشهر الثامن قد تلاحظ الحامل خروج مادة صفراء من الثدي، وهي مادة صمغية تشكل بداية لإفراز الحليب بعد الولادة.

وخلال الشهر الثامن تشعر الحامل بتقلصات عضلة جدار الرحم، وأحيانا قد تكون قوية، وهو ما يعرف ب”المخاض الكاذب”، كما تشعر بتصلب الرحم بشكل متكرر، وقد تحدث تقلصات لا إرادية لعضلات الساق في الليل.

ومن بين النصائح التي يقدمها الأطباء للحوامل في الشهر الثامن ضرورة الاهتمام بالتغذية الصحية المتوازنة والمفيدة، لتجنب أي زيادة غير طبيعية في الوزن في الشهور الأخيرة من الحمل، وعدم الوقوف لفترات طويلة والتمدد كل 4 ساعات، والنوم يوميا لمدة لا تقل عن 8 ساعات، والمشي والإكثار من شرب الماء، وتجنب تناول المنبهات.

أمينة

كندي