المغرب-الاتحاد الأوروبي.. 35 مليار أورو من المبادلات في 2020

أفادت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط، أن المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بلغت 35 مليار أورو خلال 2020، بانخفاض مقارنة مع السنوات الثلاث الأخيرة بفعل تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19.

وبحسب وثيقة للمفوضية وزعت على الصحافيين، اليوم الأربعاء، على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيدة كلاوديا فيداي، فإن هذا المبلغ يتكون من 15 مليار أورو من الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي، و20 مليار أورو من صادرات الاتحاد نحو المملكة.

وتمثل التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أكثر من 60 في المائة من المبادلات الخارجية للمملكة. ويُعد المغرب الشريك الأول للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب المتوسط.

وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي ما يناهز 6ر4 مليار أورو سنة 2020، أي 13 في المائة من مجموع المبادلات الخاصة بالسلع بين الطرفين، بحسب المصدر ذاته.

وحافظت المبادلات الفلاحية على نموها، رغم جائحة كوفيد-19 التي أثرت على التجارة العالمية خلال 2020.

ومنذ دخول الاتفاق الفلاحي حيز التنفيذ في 2012، ارتفعت الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي بأكثر من الضعف (2,2 مرة) حيث بلغت 2,5 مليار أورو في 2020 (أي 16 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي).

(و م ع)