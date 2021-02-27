سلة طنجة تعترض على انطلاق البطولة

احتجت على غياب قانون المنافسات والبروتوكول الصحي وقصفت الجامعة

وجه اتحاد طنجة لكرة السلة انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية، بعد إصرارها على إعطاء انطلاق البطولة الوطنية بعد غد (السبت)، بمباراة الفتح الرياضي والجيش الملكي.

وبعث اتحاد طنجة رسالة شديدة اللهجة إلى جامعة السلة، ذكر من خلالها بالمسلسل غير الشرعي لانتخاب المكتب الجامعي، والقضايا المعروضة على المحاكم، ضمنها المتعلقة بالنظام الأساسي والأنظمة العامة، المقرر النظر فيها من قبل المحكمة الابتدائية.

ورفض اتحاد طنجة إطلاق البطولة الوطنية، دون وجود قانون المنافسات، مؤكدا أن النظام الأساسي للاتحاد الدولي، يؤكد أن القضايا التي حولها نزاع أو شك، يرجع فيها إلى قوانين الاتحاد الدولي. كما أن المكتب المديري لا يمكن أن يكون جهازا تشريعيا، بحكم أنه يضم رؤساء أندية متنافسة في ما بينها مع أندية أخرى، ما يؤكد وجود حالة التنافي وتضارب المصالح.

ونبه اتحاد طنجة إلى وجود أندية بالقسم الوطني الأول والثاني في وضعية غير قانونية، الشيء الذي يستدعي التدخل لتسوية وضعيتها قبل إعطاء انطلاقة البطولة، فضلا عن أن الجامعة بدورها لا تتوفر على التأهيل، ولا يمكن إعطاء انطلاقة البطولة في غياب قانون المنافسات وممثلي الأندية وبروتوكول صحي، بعد توقف دام سنتين ونصف، ودون التوفر على ميزانية مرصودة لتنزيله.

واستنكر اتحاد طنجة إصرار الجامعة على إعطاء انطلاقة البطولة، في وجود عيوب في الأنظمة الأساسية والعامة وعدم إصلاحها.

صلاح الدين محسن