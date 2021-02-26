“عهود الحب” تجمع الجريني والبدوي

فاجأت المغنية جميلة البدوي والمغني عبد الفتاح الجريني، جمهورهما، وطرحا، مرة أخرى، أغنية ديو، من إنتاج “روتانا”، تحمل عنوان “عهود الحب”.

وتعامل الجريني والبدوي لإنجاز أغنيتهما، التي اختارا أن تكون باللهجة الخليجية، مع سعود الكعبي الذي تكلف بكتابة كلمات الأغنية، ولحنها رضوان الأسمر، فيما عاد التوزيع لسيروس.

وفي سياق متصل، يخوض المغني عبد الفتاح الجريني، تجربة جديدة في مساره الفني، فبعدما أشرف على تقديم برنامج فني، يستعد لولوج عالم التمثيل.

وقال الجريني في تصريحات صحافية إنه تلقى دورات في فن التمثيل، قبل تلقيه عرضا، رسميا، لدخول هذا المجال، مشيرا إلى أنه وافق على المشاركة في بطولة فيلم، قبل أيام، وأن التحضيرات على قدم وساق من أجل انطلاق تصويره.

لم يكشف الجريني تفاصيل تجربته الأولى في مجال التمثيل، اذ اكتفى بالقول إنه تلقى عرضا بالمشاركة في فيلم فوافق على خوض التجربة، علما أنه يتوقع أن يكون الفيلم مصريا يجمع عددا من الأسماء المعروفة.

يشار إلى أن الجريني والبدوي قدما عددا من الأغاني المشتركة، كما قدما معا برنامجا على شاشة قناة “إم بي سي5″، يحمل عنوان “ساعة سعيدة”.

إيمان رضيف