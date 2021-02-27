التلمساني يدافع عن الألوان الوطنية

فضل سامي التلمساني، حارس مرمى فتيان تشيلسي، الحامل للجنسيتين المغربية والجزائرية، الدفاع عن الألوان الوطنية خلال المرحلة المقبلة، وعلى الخصوص كأس إفريقيا للفتيان التي ستقام بالمغرب في مارس المقبل.

ونجحت الخلية المتخصصة التي أحدثتها الجامعة لمتابعة اللاعبين الممارسين بأوربا، في إقناع التلمساني بالدفاع عن الراية الوطنية، رغم محاولات الاتحاد الجزائري إقناعه باللعب لمنتخب بلاده.

ويتمتع التلمساني الذي يبلغ من العمر 16 سنة، بطول فارع، ويتنبأ له العارفون بمستقبل زاهر في حراسة المرمى.

وتلقى التلمساني تكوينه بفرنسا، وبالضبط في «باريس ف س»، قبل أن ترصده عيون منقبي تشيلسي وتغير وجهته صوب “البريمر ليغ»، ليوقع عقدا طويل الأمد مع الفريق اللندني.

ن. ك