أسود القاعة يواجهون البرازيل

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة ثلاث مباريات أمام نظيره البرازيلي في أبريل المقبل، وتجمعا إعداديا بليتوانيا في يونيو المقبل، استعدادا لنهائيات كأس العالم.

وعلمت «الصباح»، أن جامعة الكرة تمكنت من حسم المواجهة بين المنتخب الوطني داخل القاعة ونظيره البرازيلي، بمركز محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، أيام 7 و9 و11 أبريل المقبل، وتندرج في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم، التي تحتضنها ليتوانيا، في الفترة بين 12 شتنبر و3 أكتوبر المقبلين.

وبرمجت جامعة الكرة تجمعا إعداديا للمنتخب الوطني داخل القاعة بليتوانيا في يونيو المقبل، إذ ترغب في منحه فرصة أكبر للتعرف على الأجواء، التي ستجرى فيها نهائيات كأس العالم، بحكم أن ليتوانيا تعد البلد المنظم لهذه التظاهرة العالمية.

ولم تحسم بعد جامعة الكرة في المباريات الإعدادية، المقرر أن يخوضها منتخب القاعة بليتوانيا، إذ تعمل في الفترة المقبلة، على تحديد الفترة التي سيجرى فيها التجمع مع المنتخبات والأندية، المقرر مواجهتها.

ص. م