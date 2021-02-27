السوالم يسترجع البهجة

يسترجع شباب السوالم الرياضي خدمات لاعبه هيثم البهجة، خلال مباراته أمام الراسينغ البيضاوي، التي تجرى غدا (الجمعة)، بملعب الأب جيكو، لحساب الدورة 12 من بطولة القسم الثاني.

والتحق البهجة بتداريب السوالم، بعدما أكدت الفحوصات سلامته من الإصابة التي تعرض لها أمام اتحاد تواركة.

ويخوض شباب السوالم مباراة «الراك» مكتمل الصفوف، بعد تأهيل كل اللاعبين، آخرهم أيوب جولال.

وتشهد المواجهة حضور محسن الربيبي ويوسف هكوري والمهدي أزناك، ضمن تشكيلة شباب السوالم، والذين سيواجهون فريقهم السابق «الراك».

وأكد الحارس هشام العلوش أن شباب السوالم سيخوض المباراة بغية تعويض النقطتين الضائعتين أمام اتحاد تواركة، والعودة إلى سكة الانتصارات.

وأضاف العلوش في تصريح ل»الصباح» أن المواجهة صعبة، وستجمع فريقين يسعيان لتحقيق الفوز.

عبد العزيز خمال (حد السوالم)