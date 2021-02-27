جيد يتألق في ديربي المولودية والترجي

نجح الحكم الدولي رضوان جيد، في قيادة الديربي المغاربي الذي جمع أول أمس (الثلاثاء)، مولودية الجزائر بالترجي التونسي، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لعصبة الأبطال، إلى بر الأمان.

ورغم حساسية المباراة، إلا أن الحكم الدولي نجح في التحكم فيها حسب المتتبعين، وقدم صورة جيدة عن التحكيم المغربي.

وفرض جيد شخصيته على الفريقين، وانتزع احترام اللاعبين داخل رقعة الميدان، وجاءت جل قراراته حاسمة، رغم صعوبة المواجهة.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله، وسجل للفريق الجزائري بلال بن ساحة في الدقيقة 27، قبل أن يعدل الترجي الكفة عن طريق عبد الرزاق بنغيث في الدقيقة 60.

ويعد جيد من أفضل الحكام الأفارقة في السنوات الأخيرة، إذ يراهن عليه للمشاركة في مونديال قطر 2022، آخر محطة قبل الاعتزال.

نور الدين الكرف