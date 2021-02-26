تأجيل محاكمة عصابة لسرقة “تريبورتورات”

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، أخيرا، النظر في الملف المتابع فيه ثمانية متهمين، يشكلون عصابة متخصصة في سرقة الدراجات ثلاثية العجلات بعدة مدن، بعد أن التمس الدفاع إحضار المتهمين لمحاكمتهم حضوريا. ووافقت هيأة الحكم على الملتمس، ليتقرر تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 17 من مارس المقبل.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أن وزعت 77 سنة سجنا، على المتهمين الثمانية، إذ أدانت خمسة أظناء ب12 سنة سجنا، بعد متابعتهم في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، وتفكيك هياكل حديدية لدراجات نارية، وتزوير أرقام تسلسلها.

وأدانت الغرفة ذاتها متهمين بـ8 سنوات سجنا نافذا بعد متابعتهما في حالة اعتقال بجناية إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، فيما أدين الظنين الأخير بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بجناية شراء أشياء متحصل عليها من جناية.

وأحالت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، أخيرا، أفراد العصابة، تتراوح أعمارهم ما بين 23 سنة و36، خمسة منهم من ذوي السوابق، يتحدر اثنان منهم من سطات، لارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الدراجات النارية ثلاثية العجلات، بعد أن شهدت الجديدة أخيرا، اختفاء قرابة عشر دراجات في ظروف غامضة ما دفع المصالح الأمنية إلى تكثيف مجهوداتها.

وقادت التحريات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في ارتكاب سرقات بالكسر وباستعمال مفاتيح مزورة، استهدفت مجموعة من الدراجات النارية بالجديدة وأزمور، قبل أن يقود تنسيق ميداني بين مصالح الشرطة بهذه المدن إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وإيقاف أربعة منهم بمدخل ابن جرير. وأضافت المصادر، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أسفرت عن تحديد هويات أربعة أشخاص آخرين، كانوا يتكلفون بنقل وإخفاء وتصريف المسروقات، قبل اعتقالهم بدورهم تباعا بسطات. وتم إيداع المشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.

أحمد سكاب (الجديدة)