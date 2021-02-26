التجارة الإلكترونية … العمليات الوهمية أمام القضاء

المعاملة المباشرة رقميا بين البائع والمشتري وراء النصب ومنصات ائتمان تساهم في الثقة

رغم تطور التجارة الإلكترونية وتزايد الإقبال عليها سيما في فترات الحجر الصحي، فإن عمليات مرتبطة بهذه المعاملات، أوصلت أصحابها إلى ردهات المحاكم والسجون، بعدما وجد المشتكون أنفسهم ضحايا نصب واحتيال بسبب عدم استكمال العمليات التجارية الرقمية مع الأطراف المشتكى بها.

ورغم أن عمليات النصب تبقى حالات معزولة، فإن تجارا مغاربة أصبحوا يلجؤون إلى منصات عالمية رقمية للائتمان من أجل الحماية كمنصة “علي بابا” وفرعها “علي إيكسبريس” لمؤسسها “جاك ما”، وهي منصة لتأمين الثقة بين التجار الرقميين التي تفترض تفويت مبلغ المشتري إليها بدل البائع بطريقة مباشرة، وحينما يتسلم هذا المشتري البضاعة يبلغ المنصة بقرار التوصل، فتحول بدورها مبلغ الشراء إلى البائع لتفادي أي عملية وهمية، كما هو الشأن لمنصة “أمازون” الأمريكية لمؤسسها “جيب بيزوت” التي تلعب دور الوسيط المؤتمن على التجارة الرقمية.

ويفيد مصدر “الصباح” أن التاجر حينما يلجأ إلى القضاء بسبب النصب عليه، تكون المعاملة التجارية جرت خارج منصات الائتمان الرقمية مع الطرف البائع للبضاعة، وتعتمد المعاملة على “عنصر الثقة” بين الطرفين رقميا، وهذا الإخلال يشكل جريمة للنصب والاحتيال حينما يتسلم البائع مبلغا ماليا ويخلف وعده في إيصال البضاعة إلى المشتري عبر العالم الرقمي، وتعتمد الغرف الجنحية التلبسية على وثائق التحويلات المالية وفي بعض الأحيان الشهود أو تسجيلات المكالمات الهاتفية، لتكوين قناعتها بوجود جريمة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي.

ويؤكد المصدر نفسه أن هناك حالات أخرى يصل فيها رواد التجارة الرقمية إلى القضاء، ويتعلق الأمر باختراق الأنظمة المعلوماتية للعملات الافتراضية ك”بيتكوين” و”بيفال”…، فحينما تتعرض الأنظمة إلى الاستهداف ولو على الصعيد الدولي، يدخل المغرب طرفا بسبب ارتباطاته مع منظمة الشرطة الدولية “أنتربول” فيجد التاجر نفسه ضحية نصب ويواجه المتورط جرائم الولوج إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات وإحداث عطب فيه بغرض الاحتيال والتسبب في أضرار للغير، ويطبق في حقه الفصل 607 من القانون الجنائي.

وزاد المصدر ذاته أن الأنظمة المعلوماتية للعملات الرقمية المتداولة بين مجموعة من الدول، باتت شبيهة بأنظمة الحماية التي تتوفر عليها البنوك الدولية والوطنية، والتي يصعب اختراقها إلا في حالات معزولة، مضيفا أن ارتفاع رقم هذه العملات بمقابل الدرهم المغربي الذي وصل في الأيام الجارية بخصوص عملية “بيتكوين” واحدة إلى 400 ألف درهم مغربي، يدل على نجاح التجارة الرقمية التي دفعت الآلاف من المغاربة إلى التعاطي لهذه التجارة من خلال اقتناء البضاعة على الصعيد الدولي وإعادة تسويقها وطنيا وكذا دوليا.

ويتبين أن العائق الأساسي الذي يواجه التجارة الرقمية هو عنصر “الثقة” بين التجار من خلال العمليات التجارية المبرمة بينهم، ولتفادي السقوط في بعض المطبات بات المغرب مطالبا بالتصديق على شروط تداول العملات الرقمية، سيما التي برهنت على نظام عالي الحماية والدقة.

عبد الحليم لعريبي