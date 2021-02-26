“كوفيد” شجع التجارة البعدية

منصات متخصصة ساهمت في رفع الإقبال على التبضع غبر الهاتف والأنترنيت

ارتفع الإقبال على التجارة الإلكترونية بالمغرب، مع فرض الحجر الصحي، الذي فرضته جائحة كورونا، إذ اضطرت الأسر من طبقات وسطى في المدن الكبرى، إلى التبضع واقتناء حاجياتها، عن بعد، عن طريق الأنترنيت، خوفا من خطر الوباء في الأسواق المزدحمة والمساحات الكبرى، التي تعرف ازدحاما، خاصة في أروقة المواد الغذائية.

وتجمع العديد من التقارير أن التحول في نمط التسوق وارتفاع المواقع والشركات التي تهتم بالتجارة عن بعد، سجلا بشكل واضح لدى فئات الشباب، التي تتعامل بالوسائل التكنولوجية، وتستعمل البطاقات البنكية في كل العمليات التجارية.

وبات الحصول على المنتجات الخاصة بالتجميل والألبسة أو حتى الوجبات الغذائية الجاهزة ممكنا عن بعد، إذ يكفي ولوج عدد من المواقع المتخصصة في تقديم هذه الخدمة، وإنجاز الطلبيات المرغوب فيها، للحصول عليها بعد وقت وجيز، دون عناء الخروج، وهدر الوقت مع أزمة المواصلات والازدحام في الطرق، حيث تسهر فرق التوزيع العاملة لدى هذه المنصات على إحضار الطلبيات للزبون في بيته.

ويسجل المتتبعون لسوق الاستهلاك تحولا عميقا في سلوك المستهلك، خاصة بالمدن الكبرى، التي تعرف انتشارا واسعا لمثل هذه الخدمات الجديدة في التسوق، مستفيدة من الثورة التكنولوجية، في الولوج الواسع إلى خدمات الهاتف المحمول والأنترنيت، وانتشار الأداء بالبطاقات البنكية.

ومع انتشار استعمال مواقع التواصل الاجتماعي من “فيسبوك” و”واتساب”، باتت خدمات المنصات المتخصصة في التجارة عن بعد، أكثر قربا من المستهلك، دون الحاجة إلى الإشهار التقليدي، أمام نجاح المقاولات الرقمية والمنصات الخاصة بتقديم هذه الخدمات، بل إن وحدات ومحلات تجارية، لم تعد تنتظر قدوم الزبون، بل أصبحت تبيع منتجاتها عن بعد، لتنقلها إليه بمحل سكناه أو بمقر عمله.

وأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” أن جائحة “كوفيد-19” غيرت إلى الأبد طريقة التسوق عبر الأنترنت.

وأفادت دراسة حول تأثير الجائحة على طريقة استخدام المواطنين للأنترنت، وغيرها من الأدوات الرقمية في التجارة، أن أكثر من نصف المشاركين يتسوقون عبر الأنترنت بشكل متواصل.

وأجرت “الأونكتاد: المسح مع جمعية سويسرية للتجارة الإلكترونية، بالتعاون مع شبكة مركز المعلومات البرازيلية وشركة تركية للتجارة الرقمية، شمل بلدان البرازيل والصين وألمانيا وإيطاليا وكوريا وروسيا وجنوب إفريقيا وسويسرا وتركيا.

تحول كبير في التسوق

أكدت الاستطلاع أن المستجوبين يعتمدون أيضا على الإنترنت أكثر للحصول على الأخبار والمعلومات المتعلقة بالصحة والترفيه الرقمي، مشيرا إلى أن أكبر تحول في التسوق عبر الأنترنت بين المستهلكين، حدث في الاقتصادات الناشئة، إذ ارتفعت المشتريات عبر معظم فئات المنتجات من ست إلى 10 نقاط مائوية، مع تحقيق أكبر مكاسب في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإلكترونيات والبستنة والأثاث ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

وزاد عدد النساء والأشخاص الحاصلين على تعليم عال من الشراء على الأنترنت أكثر من المتسوقين الآخرين. كما ازدادت نسبة الشراء في الشرائح التي تضم أفرادا تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاما، مقارنة بالأصغر سنا.

وقال الأمين العام لـ”الأونكتاد” إن تسريع التسوق عبر الأنترنت على مستوى العالم، يؤكد الحاجة إلى ضمان وصول جميع الأشخاص إلى “الفرص التي تتيحها الرقمنة” في عالم ما بعد الجائحة.

وقال كارلو تيريني، رئيس جمعية التجارة الإلكترونية بسويسرا، إن النمو غير المسبوق في التجارة الإلكترونية سيحدث اضطرابات في أطر البيع بالتجزئة الوطنية والدولية، موضحا أن على صانعي السياسات اعتماد التجارة الإلكترونية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب المواهب ومستثمري التجارة الإلكترونية الدوليين.

برحو بوزياني