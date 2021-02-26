حادثة تورط عصابة للسرقة

تسببت حادثة سير خطيرة وقعت الأربعاء الماضي، بالطريق الوطنية رقم 9، على مستوى دوار أولاد سيدي علي شطيبة بنفوذ الجماعة الترابية الشلالات بعمالة المحمدية، في الكشف عن عملية سرقة دراجة نارية بالعنف تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقعت تفاصيلها بحي القدس بسيدي البرنوصي.

وأوردت مصادر عليمة لـ»الصباح»، أن الحادث وقع بين دراجة نارية من نوع «ياماها « وشاحنة، بعد ما حاول لص سرق الدراجة النارية والفرار من سيارة كانت تطارده، على متنها أصحاب الدراجة.

وفي تفاصيل السرقة أفادت المصادر ذاتها، أن شخصين قاما بالتربص بسائق الدراجة النارية، قبل أن يباغتاه ويسلباه دراجته تحت التهديد بسيف، ما دفعه إلى الاستنجاد بالمواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن سائق سيارة لبى نداء الاستغاثة، وتعقب الدراجة النارية عبر شوارع الشلالات والمناطق المجاورة لها في مطاردة، انتهت باصطدام السائق بشاحنة حيث سقط على الأرض، ولاذ صديقه بالفرار. واتضح أن المتهمين يتحدران من عين حرودة، وتم القبض على المتهم الفار من قبل عناصر الدرك الملكي زناتة الشلالات.

كمال الشمسي (المحمدية)