7 سنوات لمروجي كوكايين بالحسيمة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، ثلاثة متهمين بترويج المخدرات القوية، ووزعت عليهم سبع سنوات سجنا نافذا.

وجرى إيقاف المتهمين نهاية نونبر الماضي، من قبل عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بالحسيمة، قبل إحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال، من أجل تهم السرقة ومسك واستهلاك وترويج المخدرات القوية والحيازة غير القانونية للمخدرات أو المواد المخدرة واستهلاك المخدرات القوية، كل حسب المنسوب إليه.

وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم على الأول بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وعلى الثاني بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وعلى الثالث بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى.

كما قضت المحكمة ذاتها بإتلاف المخدرات المحجوزة وبمصادرة المبالغ المالية لفائدة الخزينة العامة لفائدة الأملاك المخزنية، مع الحكم على المتهمين الأول والثاني بأدائهما تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 550 ألف درهم مجبرة في سنة حبسا نافذا عند عدم الأداء لكل واحد منهما مع تحميلهما الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى.

جمال الفكيكي (الحسيمة)