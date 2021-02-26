عراك بين سائقين ينتهي باعتقال

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و48، لتبادلهم العنف والضرب والجرح بأسلحة بيضاء وسط الشارع العام، بعدما أوقفوا تباعا بسبب خلاف بين مهنيين لسيارات الأجرة حول من له أحقية نقل الزبناء من محطة بالمدينة.

واستعان المحققون بشريط فيديو متداول إلكترونيا وثق تبادل العنف بين هؤلاء الأشخاص وأحدهم مبحوث عنه بموجب مذكرة وطنية، وأغلبهم سائقون من مهنيي القطاع، تنازعوا وتبادلوا الضرب والجرح بمشاركة أشخاص آخرين، إذ حددت هوياتهم ومكان وجودهم قبل إيقافهم لاحقا.

وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهم ظهروا في مقطع الفيديو المتداول، متحدثا عن حجز المصالح الأمنية أسلحة بيضاء بحوزة بعضهم، مشيرا إلى التحقيق في ظروف وأسباب وخلفيات الحادث، واستمرار أمن المدينة في البحث عن باقي شركاء المجموعة في تبادل العنف بالشارع العام.

حميد الأبيض (فاس)