“مرجان” … تطبيق للتبضع

535 ألف مستخدم في ستة أشهر والألبان والبيض ومواد البقالة الأكثر طلبا

أفادت معطيات نشرتها مجموعة “مرجان هولدينغ” حول تطبيق “مرجان”، المتعلق بالتجارة الإلكترونية الغذائية، أنه تم تحميل التطبيق، منذ إطلاقه في يوليوز الماضي، أزيد من 600 ألف مرة، وهناك أزيد من 535 ألف مستخدم نشيط للتطبيق. وأكدت أن 90 في المائة من الزبناء راضون عن الخدمة التي يوفرها التطبيق.

ويستفيد عدد كبير من الزبناء بمختلف مناطق المغرب من الخدمات التي يقدمها التطبيق، خاصة بالبيضاء التي تحتل صدارة المدن، من ناحية عدد الزبناء، إذ يصدر منها 61 في المائة من العدد الإجمالي للطلبات، تليها الرباط بنسبة 15 في المائة، متبوعة بسلا ومراكش بـ 10 في المائة.

وتطمح المجموعة إلى توسيع تغطيتها لتشمل في وقت قريب مختلف أنحاء المغرب، ذلك أن التطبيق يضمن للزبناء إمكانية التسوق الشهري أو اليومي واختيار حاجياتهم من بين 6 آلاف منتوج. وتتكلف مجموعة “مرجان هولدينغ” منذ بداية نشاطها الرقمي في توصيل متوسط 35 كيلوغراما من المواد الاستهلاكية إلى منازل الزبناء، مع تسليم ما يقرب ثلث الطلبات الأسبوعية يومي الأحد والاثنين، وتمثل الألبان والبيض أكثر أصناف المنتوجات طلبا بحصة 22 في المائة، تليها مواد البقالة بنسبة 17 في المائة.

ومن بين الملاحظات التي جرى رصدها، قيام الزبناء بالتسوق عبر التطبيق لأفراد عائلاتهم، والملاحظة الأخرى الثانية أن بعض الزبناء فضلوا إعطاء القيمة المالية التي تم تجميعها من العمليات للأشخاص الذين يعانون وضعية صعبة، أو بعض أفراد العائلة المتمثلين أساسا في الأبناء أو الآباء.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن فضاء الوفاء الخاص بـ”مرجان” و”مرجان ماركت” يتيح للمستفيدين جمع المال على حسابهم الشخصي وتحويله إلى الأقارب.

وتدرس المجموعة طريقة إعداد الطلبات وتسليمها إلى الزبناء، لتحقيق هدفين رئيسيين، الأول يتمثل في توصيل الطلبات بسرعة للزبناء، وثانيا التقليل بأقصى قدر ممكن من الكربون. وتمر الطلبات، من أجل تحقيق ذلك، ما بين مرحلتي التحضير والتسليم عبر مرشح تكنولوجي، وجميع المسؤولين عن إعداد الطلبات يتوفرون على أجهزة تتيح لهم التعرف على مكان المنتج المطلوب ومكان وجوده.

وتتم عملية توصيل المنتوجات، بعد حساب مواقع تسليم مختلف الطلبات التي تم التوصل بها في اليوم، وبمجرد معرفة عنوان الزبون يتم إرسال الطلب إلى أقرب متجر له حتى يتكلف المسؤولون بالعملية، وبعدها يحدد مسار التوصيل الخيارات ما بين ذات المسارات الطويلة والأكثر قربا، وذلك بغية توصيل الطلب إلى زبنائها في أقل وقت ممكن، وفي هذا الصدد بلغ متوسط مدة إعداد الطلب، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 35 دقيقة، وكان متوسط المسافة التي تم قطعها 6 كيلومترات.

اختيارات

من جهة أخرى، توفر خدمة التجارة الإلكترونية الخاصة بـ”هولدينغ مرجان” العديد من الاختيارات المتنوعة، ما بين الأداء نقدا عند التوصل بالمشتريات، أو من خلال البطاقة البنكية عبر جهاز الأداء الإلكتروني “TPE”، إذ يتوفر رجال التوصيل على الجهاز الذكي، كما تقدم خدمة التجارة الإلكترونية التي تقترحها المجموعة قائمة واسعة من الميزات، التي من شأنها تبسيط الحياة اليومية للزبناء، على غرار الاطلاع على فضاء الوفاء، قائمة المشتريات السابقة، والعروض الشخصية، وغيرها من الأمور الأخرى، التي من شأنها ضمان تجربة زبون مصممة على حسب رغبات كل واحد.

ع . ك