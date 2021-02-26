سقوط مروجي أقراص مهلوسة بمكناس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، صباح الأحد الماضي، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 33 و44 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وخرق حالة الطوارئ الصحية.

وحسب مصادر “الصباح”، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل يستغله أحد المشتبه فيهما بمنطقة مجاط ضواحي مكناس، عن حجز 2164 قرصا طبيا مخدرا، من بينها 2070 قرصا من نوع “ريفوتريل”، فيما البقية عبارة عن أقراص “إكستازي”، فضلا عن حجز كيلوغرامين من صفائح مخدر الشيرا المعدة للترويج وهواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين.

حميد بن التهامي (مكناس)