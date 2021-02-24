بوشارب تفرج عن ترقية الموظفين

أفرجت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن نتائج الترقية الداخلية للموظفين.

وأكدت مصادر «الصباح»، أن الوزيرة استجابت، في لقاء جمعها، الثلاثاء الماضي، بلجنة تمثل النقابة الوطنية للسكنى المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بحضور مستشاريها بالغرفة الثانية، مبارك الصادي وعبد الحق حيسان، لعدد من المطالب ذات الصبغة الاستعجالية.

وأعطت الوزيرة الضوء الأخضر، من أجل تسوية عاجلة للمشاكل المترتبة عن الحيف، الذي طال المسؤولين النقابيين بقطاع الإسكان، بكل من مديرية التواصل والتعاون والمفتشية العامة، والمديرية الجهوية بالرشيدية.

وأوضحت المصادر النقابية أن الاجتماع بين مسؤولي الوزارة والوفد الكنفدرالي مر في جو إيجابي وسادته الصراحة والمسؤولية، حيث نوهت الوزيرة بالمجهودات، التي بذلتها الكنفدرالية في القضايا الاجتماعية، وطالبت المكتب الوطني للنقابة بمقترحات الأوراش ذات الأولوية للاشتغال عليها، حسب الإمكانيات المتاحة. كما قررت رفع نتائج توجيه التوظيف بالمصالح الخارجية، وصرف ميزانيات تسييرها خلال السنة الجارية.

والتزمت الوزيرة بضمان الحريات النقابية وممارسة العمل النقابي بالوزارة، واستعدادها لمعالجة الملف المطلبي، حسب الأولويات، وفي مقدمتها ملف سكن الموظفين، ومشروع وفاق تمارة، وإخراج نادي الوزارة بتامسنا، وفتح ملف التقاعد التكميلي لمستخدمي الوكالات الحضرية.

برحو بوزياني